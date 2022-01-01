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Мой сын, мой сын, что же ты наделал Мой сын, мой сын, что же ты наделал
Киноафиша Фильмы Мой сын, мой сын, что же ты наделал Мой сын, мой сын, что же ты наделал, 2009: актеры и роли
My Son, My Son, What Have Ye Done Мой сын, мой сын, что же ты наделал 2009 / Германия / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Мой сын, мой сын, что же ты наделал, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Хлоя Севиньи Хлоя Севиньи Chloe Sevigny Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena
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