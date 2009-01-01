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Poster of Così fan tutte
6.9
Kinoafisha Films Così fan tutte
6.9

Così fan tutte

, 2009
Così fan tutte
USA / Musical, Opera / 18+
Poster of Così fan tutte
6.9

Cast

Miah Persson
Fiordiligi
Isabel Leonard
Dorabella
Topi Lehtipuu
Ferrando
Florian Boesch
Guglielmo
Patricia Petibon
Despina
Bo Skovhus
Don Alfonso
Chor der Wiener Staatsoper
Chorus
Ádám Fischer
Self - Conductor
Wiener Philharmoniker
Themselves - Orchestra
Director Klaus Guth, Brian Large
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 3 hours 13 minutes
Production year 2009
World premiere 1 January 2009
Release date
27 September 2009 Russia НеваФильм Emotion 0+
1 January 2009 Austria
27 September 2009 Kazakhstan
27 September 2009 Ukraine
Production Österreichischer Rundfunk (ORF), UNITEL, Norsk Rikskringkasting (NRK)
Also known as
Così fan tutte

Film rating

6.9
Rate 11 votes
7.9 IMDb
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