Миа Перссон
Miah Persson
Миа Перссон
Миа Перссон
Miah Persson
Дата рождения
27 мая 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Эрншёльдсвик, Швеция
Популярные фильмы
7.9
Свадьба Фигаро
(2006)
6.9
Так поступают все женщины
(2009)
Фильмография Миа Перссон
6.9
Так поступают все женщины
Così fan tutte
мюзикл, опера
2009, США
7.9
Свадьба Фигаро
Figaro / Le nozze di Figaro
опера
2006, Великобритания
