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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Уитни: Могу я быть собой?
Whitney: Can I Be Me
Уитни: Могу я быть собой?, 2017
2017 / США / Великобритания
Трейлер
6.7
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14
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Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
документальный
мюзикл
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О фильме
Документальная лента расскажет историю о необыкновенной жизни и трагической смерти Уитни Хьюстон.
Развернуть
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
9 октября 2017
Премьера в мире
24 апреля 2017
Возраст
16+
Режиссер
Ник Брумфилд
В ролях
Уитни Хьюстон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Пес-самурай и город кошек
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