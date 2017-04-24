Уитни: Могу я быть собой?, 2017

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о выходе в прокат О фильме Документальная лента расскажет историю о необыкновенной жизни и трагической смерти Уитни Хьюстон. Развернуть 6.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2017 Премьера онлайн 9 октября 2017 Премьера в мире 24 апреля 2017 Возраст 16+ Режиссер Ник Брумфилд В ролях Уитни Хьюстон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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