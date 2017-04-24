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Уитни: Могу я быть собой? Уитни: Могу я быть собой?
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Whitney: Can I Be Me

Уитни: Могу я быть собой?, 2017

2017 / США / Великобритания
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Документальная лента расскажет историю о необыкновенной жизни и трагической смерти Уитни Хьюстон.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 9 октября 2017
Премьера в мире 24 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ник Брумфилд
В ролях
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уитни: Могу я быть собой? 2 постера
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