Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великий «Юнайтед»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Санаторий под Клепсидрой
Санаторий под Клепсидрой, 1973: актеры и роли
Sanatorium pod klepsydra
Санаторий под Клепсидрой
1973 / Польша
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Санаторий под Клепсидрой, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Войцех Хас
В ролях
Ян Новицкий
Jan Nowicki
Тадеуш Кондрат
Tadeusz Kondrat
Ирена Орска
Галина Ковальска
Густав Холоубек
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Отзывы
2022, США, триллер
Бойся темноты
Рецензия
Написать отзыв
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Related video
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом