Страна СССР

Продолжительность 1 час 41 минута

Год выпуска 1938

Премьера в мире 27 сентября 1938

Производство Soyuzdetfilm

Другие названия

Detstvo Gorkogo, Gorky 1: The Childhood of Maxim Gorky, Детство Горького, A Infância de Górk, A Infância de Gorki, Çocukluğum - Gorki, De jeugd van Maxim Gorki, Dzieciństwo Gorkiego, Gorki-Trilogie I, Gorkin lapsuus, Gorkin nuoruus, Gorkis Kindheit, Gorky Trilogy I, Gyermekéveim, Ködös ifjúság, L'enfance de Gorky, L'enfance de Maxime Gorki, L'infanzia di Gorki, La infancia de Gorki, La infancia de Maxim Gorky, Lapsuuteni, Maksim Gorkijs liv. 1. Barndom, Maxim Gorki, 1. Teil: Gorkis Kindheit, Maxim Gorkis Weg ins Leben. 1. Teil: Gorkis Kindheit, Min barndom, My Childhood, Ta paidika hronia tou Maxim Gorky, The Childhood of Maxim Gorky