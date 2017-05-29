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Пепе ле Моко Пепе ле Моко
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Pépé le Moko

Пепе ле Моко, 1937

1937 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Главарь большой и опытной банды по имени Пепе ле Моко умен, хитер и очень авторитетен среди своих подельников. Но таким людям, как ни странно, надоедает однообразие типа: украл — выпил — в тюрьму.

Да еще эта дура Инесс, с которой ужасно надоело жить. Наплевав на опасность и забыв об элементарных правилах нормального вора, Пепе находит себе новую зазнобу — очень стильную и красивую Габи Голд.

И нам становится понятно, что этот парень долго не протянет — на «хвосте» у Пепе обнаруживается его старый заклятый «друг» — инспектор полиции Шлиман…

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 28 января 1937
Возраст 16+
Режиссер
Жюльен Дювивье
В ролях
Жан Габен
Жан Габен
Габриэль Габрио
Сатюрнен Фабр
Фернан Шарпен
Марсель Далио
Марсель Далио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пепе ле Моко 2 постера
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29 мая 2017 16:19
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