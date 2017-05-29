Пепе ле Моко, 1937

Главарь большой и опытной банды по имени Пепе ле Моко умен, хитер и очень авторитетен среди своих подельников. Но таким людям, как ни странно, надоедает однообразие типа: украл — выпил — в тюрьму.



Да еще эта дура Инесс, с которой ужасно надоело жить. Наплевав на опасность и забыв об элементарных правилах нормального вора, Пепе находит себе новую зазнобу — очень стильную и красивую Габи Голд.



И нам становится понятно, что этот парень долго не протянет — на «хвосте» у Пепе обнаруживается его старый заклятый «друг» — инспектор полиции Шлиман…