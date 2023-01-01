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Сентиментальные судьбы
Киноафиша Фильмы Сентиментальные судьбы Сентиментальные судьбы, 2000: актеры и роли
Destinées sentimentales, Les Сентиментальные судьбы 2000 / Франция / Швейцария
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Сентиментальные судьбы, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Ассайас Оливье Ассайас Olivier Assayas
В ролях
Эмманюэль Беар Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Доминик Реймон Доминик Реймон Dominique Reymond Андре Маркон Андре Маркон André Marcon Александра Лондон Alexandra London Жюли Депардье Жюли Депардье Julie Depardieu Шарль Берлинг Шарль Берлинг Charles Berling Оливье Перье Olivier Perrier
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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