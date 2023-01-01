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Сентиментальные судьбы
Сентиментальные судьбы, 2000: актеры и роли
Destinées sentimentales, Les
Сентиментальные судьбы
2000 / Франция / Швейцария
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Сентиментальные судьбы, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Ассайас
Olivier Assayas
В ролях
Эмманюэль Беар
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Доминик Реймон
Dominique Reymond
Андре Маркон
André Marcon
Александра Лондон
Alexandra London
Жюли Депардье
Julie Depardieu
Шарль Берлинг
Charles Berling
Оливье Перье
Olivier Perrier
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Переводчик
Рецензия
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