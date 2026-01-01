Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Сотворившая чудо
Награды и номинации фильма Сотворившая чудо
Награды и номинации фильма Сотворившая чудо 1962
Оскар 1963
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1963
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
