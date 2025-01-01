Золотая медаль кинофестиваля детских фильмов в Салерно, Италия - 1983г.
Тринадцатилетняя Женя страстно влюблена в поэзию Пушкина. Его образ направляет ее жизнь. Проведя исследование своей родословной, Женя убеждается в том, что является его наследницей. Романтичная внутренняя жизнь девочки не находит поддержки и понимания у окружающих. И когда к отцу приезжает друг детства с сыном, Женя, надеясь на то, что ее поймет ровесник, с радостью открывает ему дверь в свой мир...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире20 октября 1982
Дата выхода
20 октября 1982
Россия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Naslednitsa po pryamoy, Наследница по прямой, Álomvilág, Direct Heiress, Héritière directe, Potomek w linii prostej, Ud over det almindelige