Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Наследница по прямой
1 постер
Киноафиша Фильмы Наследница по прямой

Наследница по прямой

Naslednitsa po pryamoy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Золотая медаль кинофестиваля детских фильмов в Салерно, Италия - 1983г.
Тринадцатилетняя Женя страстно влюблена в поэзию Пушкина. Его образ направляет ее жизнь. Проведя исследование своей родословной, Женя убеждается в том, что является его наследницей. Романтичная внутренняя жизнь девочки не находит поддержки и понимания у окружающих. И когда к отцу приезжает друг детства с сыном, Женя, надеясь на то, что ее поймет ровесник, с радостью открывает ему дверь в свой мир...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 20 октября 1982
Дата выхода
20 октября 1982 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Naslednitsa po pryamoy, Наследница по прямой, Álomvilág, Direct Heiress, Héritière directe, Potomek w linii prostej, Ud over det almindelige
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Андрей Юрицын
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Александр Збруев
Александр Збруев
Геннадий Корольков
Игорь Нефедов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Наследница по прямой
Сто дней после детства 7.8
Сто дней после детства (1975)
Избранные 6.8
Избранные (1982)
Кин-дза-дза 8.1
Кин-дза-дза (1986)
Спасатель 7.2
Спасатель (1980)
Мелодии белой ночи 7.4
Мелодии белой ночи (1978)
4.1
Наследник (2002)
Нежный возраст 7.2
Нежный возраст (2000)
Анна Каренина 6.9
Анна Каренина (2008)
Одноклассники 5.9
Одноклассники (2010)
Три сестры 4.6
Три сестры (1994)
Станционный смотритель 7.3
Станционный смотритель (1972)
Егор Булычов и другие 6.9
Егор Булычов и другие (1971)
Фильм находится в подборках
Фильмы про первую любовь: список лучших Фильмы про первую любовь: список лучших

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше