Фанат, 2016

Гаурав живет в небольшом городке Индии и с детства поклоняется своему кумиру — известному киноактеру Ариане Кхану. Гаурав имеет удивительное внешнее сходство со своим кумиром. Это сходство и знание творчества суперзвезды помогает юноше одержать победу на местном конкурсе талантов. Полученный приз за победу Гаурав посвящает своему кумиру. Он отправляется из Дели в Мумбай, чтобы вручить свой трофей….На пути к встрече со своим кумиром Гаурав совершает роковую ошибку, которая ясно показывает, что уважение и поклонение давно перешли в одержимость.