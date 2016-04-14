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Фанат, 2016

2016 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Гаурав живет в небольшом городке Индии и с детства поклоняется своему кумиру — известному киноактеру Ариане Кхану. Гаурав имеет удивительное внешнее сходство со своим кумиром. Это сходство и знание творчества суперзвезды помогает юноше одержать победу на местном конкурсе талантов. Полученный приз за победу Гаурав посвящает своему кумиру. Он отправляется из Дели в Мумбай, чтобы вручить свой трофей….На пути к встрече со своим кумиром Гаурав совершает роковую ошибку, которая ясно показывает, что уважение и поклонение давно перешли в одержимость.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 4 ноября 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Маниш Шарма
В ролях
Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Джоэль Коисси
Джоэль Коисси
Ли Николас Харрис
Ли Николас Харрис
Мариола Яворска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фанат 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Харшвардхан Ране в Санкт-Петербурге 6 декабря в 19:00 индийский актёр Харшвардхан Ране встретится с поклонниками в Синема Парке в ТРК «Питер Радуга» в рамках BOLLYWOOD FILM FESTIVAL. После встречи со звездой пройдёт показ
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6 декабря 2016 09:37
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