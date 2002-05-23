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Постер фильма Девдас
7.6
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7.6

Девдас

, 2002
Devdas
Индия / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Девдас
7.6

О фильме

Сын Заминдара Нарайяна Мукхерджи — Девдас вырос в мире, где богатство ценилось больше человеческой жизни. Его другом детства стала красивая девочка Паро и они весело жили в живописной деревне Тадж Сонапур. Казалось, весь мир существует только для двух детей, но семена страсти уже были посеяны. Мечты Паро были разбиты, когда Девдас уехал на учебу в Лондон. И вот однажды Девдас вернулся в деревню уже взрослым мужчиной, воспитанным в традициях Запада. Паро все еще любит и ждет его, но разница между ними уже очевидна для всех. Но Девдас, даже понимая эту разницу, не мог устоять перед той, кто из его товарища по детским играм превратилась во взрослую женщину.

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Devdas Mukherji
Айшвария Рай Баччан
Айшвария Рай Баччан
Parvati 'Paro'
Мадхури Дикшит
Мадхури Дикшит
Chandramukhi
Джеки Шрофф
Chunnilal
Кирон Кхер
Sumitra
Смита Джайкар
Kaushalya
Тику Талсания
Dharamdas
Виджаендра Гхатге
Bhuvan Choudhry
Милинд Гунаджи
Kalibabu
Анания Харе
Kumud
Режиссер Санджай Лила Бхансали
Сценарист Санджай Лила Бхансали, Сарат Чандра Чаттопадхай, Пракаш Кападия
Композитор Исмаил Дарбар, Монти Шарма
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 2 апреля 2003
Премьера в мире 23 мая 2002
Дата выхода
11 июля 2002 Великобритания PG
12 июля 2002 Индия U
1 ноября 2025 ОАЭ 18TC
12 июля 2002 США
2 апреля 2003 Франция
Бюджет 500 000 000 INR
Сборы в мире $5 429 500
Производство Red Chillies Entertainment, Mega Bollywood
Другие названия
Devdas, Девдас, Devdas - Flamme unserer Liebe, デーヴダース, 寶萊塢生死戀, 波里活生死戀, देवदास, 波李活生死戀, 데브다스

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 27 февраля 2023

Цитаты

Devdas Mukherjee Бапуджи говорил — покинь деревню, все говорили — брось Паро, Паро говорила — брось пить. Сегодня ты говоришь — уходи из дома. А завтра скажет — покинь этот мир.

Отзывы о фильме

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