Девдас, 2002

Сын Заминдара Нарайяна Мукхерджи — Девдас вырос в мире, где богатство ценилось больше человеческой жизни. Его другом детства стала красивая девочка Паро и они весело жили в живописной деревне Тадж Сонапур. Казалось, весь мир существует только для двух детей, но семена страсти уже были посеяны. Мечты Паро были разбиты, когда Девдас уехал на учебу в Лондон. И вот однажды Девдас вернулся в деревню уже взрослым мужчиной, воспитанным в традициях Запада. Паро все еще любит и ждет его, но разница между ними уже очевидна для всех. Но Девдас, даже понимая эту разницу, не мог устоять перед той, кто из его товарища по детским играм превратилась во взрослую женщину.

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