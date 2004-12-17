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Постер фильма Возвращение на Родину
8.2
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8.2

Возвращение на Родину

, 2004
Swades: We, the People
Индия / драма / 18+
Постер фильма Возвращение на Родину
8.2

О фильме

Мохан Бхаргав приехал из сельской Индии в США. На родине, в деревне Чараннпур, у него осталась возлюбленная, подруга детства — школьная учительница Гита. Он работает в исследовательском центре NASA в группе, контролирующей запуск спутника GPM.

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Mohan Bhargava
Гаятри Джоши
Gita
Кишори Балал
Rahul Sinha
Смит Шет
Nandan 'Chiku'
Лекх Тандон
Dadaji - Freedom Fighter
Раджеш Вивек
Nivaran Dayal Shrivastav
Дайя Шанкар Пандеу
Mela Ram
Bachan Pachehra
Haridas
Vishnudutt Gaur
Mr. Vishnu Dutt (Village Panchayat Member)
Режиссер Ашутош Говарикер
Сценарист M.G. Sathya, Ашутош Говарикер, Sameer Sharma, Lalit Marathe
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 9 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 декабря 2004
Дата выхода
17 декабря 2004 Бразилия
17 декабря 2004 Германия 12
17 декабря 2004 Индия
17 декабря 2004 США
Сборы в мире $1 953 889
Производство Ashutosh Gowariker Productions, Dillywood, UTV Motion Pictures
Другие названия
Swades: We, the People, Swades, Swades: Nous, le peuple, Una luce dal passato, Desam, Fénysugár a múltból, Gimtinė, Mój kraj, Swades - Heimat, Szülõföld, Возвращение на Родину, Повернення на Батьківщину, 故土

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
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саундтрек фильма Возвращение на Родину

Цитаты

Mohan Bhargav Я говорю только о том, что испытал, живя здесь. А именно — мы продолжаем ссориться друг с другом, тогда как должны бороться с безграмотностью, перенаселением и коррупцией. Каждый день, на улицах и в домах, каждый из нас повторяет, что у этой страны нет будущего. Эта страна идёт к гибели. Если мы будем так говорить, однажды мы действительно туда и попадём. С этим надо что-то делать. Ты тоже! Не только члены Панчаята, но и все в деревне. Вы вините Панчаята в своих проблемах. Но когда окажешься на их месте, поступишь так же. Это касается и меня. Далиты винят брахманов, а брахманы говорят, что их святость оскверняют далиты. Кузнец и горшечник обвиняют ростовщика. Землевладельцы винят крестьян, но не дают им их прав. В чём же тогда наше величие? Если у нас проблемы в деревне, мы указываем пальцем на государство, а государство — на кого-то ещё. Мы все ищем виноватых друг в друге! Но на самом деле виноваты мы все. Потому что проблема — в нас. Во мне, в тебе, во всех нас...
Vishwa Ты с ума сошёл? Что ты говоришь?
Mohan Bhargav Всё, что я знаю — ткач, который сменил ремесло на фермерство, не может прокормить семью и дать детям даже элементарное образование. Он лишь наблюдает, как его дети умирают от недоедания.
[Мохан уходит]

Отзывы о фильме

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