Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айн Керби Aynn Kirby
Киноафиша Персоны Айн Керби

Айн Керби

Aynn Kirby

Актерское амплуа
Герой триллеров

Популярные фильмы

Территория тьмы 3D 5.5
Территория тьмы 3D (2009)

Фильмография Айн Керби

Жанр
Год
Территория тьмы 3D 5.5
Территория тьмы 3D Dark Country
триллер, мистика 2009, США
Смотреть трейлер
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше