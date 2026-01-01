6.9
Сильные мира сего

, 1958
Les grandes familles
Франция / драма / 18+
О фильме

Мультимиллионер Ноэль ворочает делами процветающей бизнес-империи, имеющей свой интерес в самых разных отраслях, вплоть до издания газет. В целях поддержания и укрепления своих позиций Шудлер активно использует связи в верхах и даже политические рычаги. Он не отягощается нравственными идеалами, ориентируясь лишь на достижение выгоды. Ноэль ощущает себя настоящим монархом и выражает недовольство реформаторскими идеями своего сына Франсуа. Решив преподать ему примерный урок, он и не подозревает, что это приведет к поистине трагическим последствиям…

В ролях

Жан Габен
Анни Дюко
Жан Дезайи
Франсуаза Кристоф
Патрик Миллоу
Эме Кларьон
Режиссер Дени де Ла Пателльер
Сценарист Мишель Одиар, Дени де Ла Пателльер, Морис Дрюон
Композитор Морис Тирье
Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 19 ноября 1958
Дата выхода
12 мая 1960 Венгрия
21 января 1966 Германия
19 июля 1960 Дания
13 сентября 1961 Мексика
1 мая 1959 Нидерланды
2 февраля 1960 Португалия
1 декабря 1959 СССР
20 июля 1959 США
3 апреля 1960 Финляндия
19 ноября 1958 Франция
8 апреля 1959 Швеция
Производство Filmsonor, Intermondia Films
Другие названия
Les grandes familles, Die großen Familien, The Possessors, Velike porodice, A nagy családok, As Grandes Famílias, Burziáni, Ei tilaa tunteille, Geld is macht, Le grandi famiglie, Los dioses de barro, Marile familii, Rekiny finansjery, Vi de rigeste, Vi de rikaste, Volúpia do Poder, Οι μεγάλες οικογένειες, Сильные мира сего, 大家族

Рейтинг фильма

6.9
6.9 IMDb

