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Последняя песня
Последняя песня, 2010: актеры и роли
The Last Song
Последняя песня
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Трейлеры
Последняя песня, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джули Энн Робинсон
Julie Anne Robinson
В ролях
Майли Сайрус
Miley Cyrus
Грег Киннир
Greg Kinnear
Бобби Коулман
Bobby Coleman
Келли Престон
Kelly Preston
Ник Сирси
Nick Searcy
Рода Гриффис
Rhoda Griffis
Бонни Джонсон
Bonnie Johnson
Тед Джонсон
Ted Johnson
Кейт Вернон
Kate Vernon
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
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