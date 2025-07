Страна Великобритания

Продолжительность 1 час 27 минут

Год выпуска 1961

Премьера в мире 26 сентября 1961

Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), George H. Brown Productions

Другие названия

Murder She Said, 16 Uhr 50 ab Paddington, La mano asesina, Meet Miss Marple, В 16.50 из Паддингтона, 16:50 ab Paddington, 4:50 från Paddington, 4.50 fra Paddington, Agatha Christie's 'Murder She Said', Agatha Christie's 'Murder, She Said', Assassinio sul treno, Cinayet Salgını, Crimă a spus ea, Eglima sto express 13, El tren de las 4:50, Gyilkosság, mondta a hölgy, Le train de 16h50, Mord, sa hun, Murha junassa, O Estranho Caso da Velha Curiosa, Quem Viu, Quem Matou..., Śmierć ma okna, To je vražda, řekla, Убийство, каза тя..., ミス・マープル/夜行特急の殺人