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Зеркало треснуло
Зеркало треснуло, 1980: актеры и роли
The Mirror Crack'd
Зеркало треснуло
1980 / Великобритания
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Зеркало треснуло, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Хэмилтон
Guy Hamilton
В ролях
Анджела Лэнсбери
Angela Lansbury
Джералдин Чаплин
Тони Кертис
Tony Curtis
Эдвард Фокс
Edward Fox
Рок Хадсон
Rock Hudson
Ким Новак
Kim Novak
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Уэнди Морган
Wendy Morgan
Маргарет Куртене
Margaret Courtenay
Чарлз Грэй
Марелла Оппенхайм
Морин Беннетт
Maureen Bennett
Кэролин Пиклс
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