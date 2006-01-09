Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Микк Микивер
Mikk Mikiver
Киноафиша
Персоны
Микк Микивер
Микк Микивер
Mikk Mikiver
Дата рождения
4 сентября 1937
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 января 2006
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
ТАСС уполномочен заявить...
(1984)
7.0
Гадание на ромашке
(1977)
6.7
Отель «У погибшего альпиниста»
(1979)
Фильмография Микк Микивер
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
1990
1988
1984
1979
1978
1977
1975
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
6.5
Вход в лабиринт
драма, детектив, криминал
1990, СССР
5.7
Тринадцатый апостол
Trinadtsatyy apostol
фантастика
1988, СССР
7.2
ТАСС уполномочен заявить...
приключения, детектив
1984, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
Отель «У погибшего альпиниста»
'Hukkunud Alpinisti' hotell
триллер, драма
1979, СССР
6.3
Цену смерти спроси у мертвых
Surma hinda küsi surnutelt
драма
1978, СССР
7
Гадание на ромашке
Karikakramäng
драма, мелодрама
1977, СССР
6.5
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Brillianty dlya diktatury proletariata
криминал
1975, СССР
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667