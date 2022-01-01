Твист снова в Москве, 1986

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о выходе в прокат О фильме Пародия на антисоветские фильмы. История любви французской рок-певицы и русского дирижера. Кроме звездного дуэта Нуаре - Влади одну из ролей сыграл знаменитый кинорежиссер Бернар Блие Развернуть 4.9 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 1986 Премьера онлайн 22 октября 1986 Премьера в мире 22 октября 1986 Режиссер Жан-Мари Пуаре В ролях Марина Влади Бернар Блие Филипп Нуаре Все актеры и съемочная группа 1 постер

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