Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мармадюк Мармадюк
Киноафиша Фильмы Мармадюк Мармадюк, 2010: актеры и роли
Marmaduke Мармадюк 2010 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мармадюк, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Дей
В ролях
Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace Дэвид Уоллиамс Дэвид Уоллиамс David Walliams Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Стэйси Фергюсон Дэймон Уайанс мл. Дэймон Уайанс мл. Damon Wayans Jr. Стив Куган Стив Куган Steve Coogan
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App