Amreeka
Награды и номинации фильма Amreeka
Награды и номинации фильма Amreeka 2009
Каннский кинофестиваль 2009
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Сандэнс 2009
Драматургия
Номинант
