Отель «Гибискус», 2002

9-летняя Миэко с родителями, бабушкой, сводными братом и сестрой живет в маленькой гостинице, где для гостей отведена всего одна комната. По пути из школы, она спасает мальчика по имени Нотодзима, который становится единственным постояльцем «Гибискуса». Потом уезжают в Америку мать с сестрой, отправляется на уборку ананасов отец. На Миэко сразу сваливается столько забот! Постирать, приготовить еду, доставить отцу пришедшее ему письмо. А на дворе летние каникулы. Миэко и ее друзей ожидает немало приключений…

Развернуть