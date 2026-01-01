Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марсель Дюшамп
Marcel Duchamp
Киноафиша
Персоны
Марсель Дюшамп
Марсель Дюшамп
Marcel Duchamp
Дата рождения
28 июля 1887
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
2 октября 1968
Место рождения
Бленвиль-Кревон, Франция
Популярные фильмы
7.4
Антракт
(1924)
7.1
Марсель Дюшан: Искусство возможного
(2020)
Билеты
Фильмография Марсель Дюшамп
Жанр
Все
Биография
Документальный
Исторический
Короткометражный
Год
Все
2020
1924
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.1
Марсель Дюшан: Искусство возможного
Marcel Duchamp: Art of the Possible
биография, документальный, исторический
2020, Германия
Смотреть трейлер
Билеты
7.4
Антракт
Entr'acte
короткометражный
1924, Франция
