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Антракт
Антракт, 1924: актеры и роли
Entr'acte
Антракт
1924 / Франция
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Антракт, 1924: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клер
René Clair
В ролях
Жан Борлен
Инге Фриз
Франсис Пикабиа
Francis Picabia
Эрик Сати
Erik Satie
Жорж Орик
Georges Auric
Мэн Рэй
Марсель Дюшамп
Марсель Ашар
Marcel Achard
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
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