Киноафиша Фильмы Эротикон

Эротикон

Erotikon 18+
О фильме

История соблазнения и похищения дочери железнодорожника богатым городским ловеласом. Сюжет навеян повестью А. С. Пушкина «Станционный смотритель»
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 27 февраля 1929
Дата выхода
13 января 2011 Чехия
27 февраля 1929 Чехословакия
Производство Gem-Film
Другие названия
Erotikon, Séduction, Conflito dos Sexos, Eroticon, Erotik, Sedução, Seduction, Verleiding, Эротикон
Режиссер
Густав Махаты
В ролях
Карел Схлеихерт
Ита Рина
Олаф Фьёрд
Теодор Пистек
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

