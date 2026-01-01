Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Эротикон
Эротикон
Erotikon
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
История соблазнения и похищения дочери железнодорожника богатым городским ловеласом. Сюжет навеян повестью А. С. Пушкина «Станционный смотритель»
Развернуть
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1929
Премьера в мире
27 февраля 1929
Дата выхода
13 января 2011
Чехия
27 февраля 1929
Чехословакия
Производство
Gem-Film
Другие названия
Erotikon, Séduction, Conflito dos Sexos, Eroticon, Erotik, Sedução, Seduction, Verleiding, Эротикон
Режиссер
Густав Махаты
В ролях
Карел Схлеихерт
Ита Рина
Олаф Фьёрд
Теодор Пистек
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Эротикон
7.1
Экстаз
(1933)
6.7
Восьмая жена Синей Бороды
(1938)
7.6
Шпионы
(1928)
7.4
Антракт
(1924)
7.4
Верное сердце
(1923)
6.5
Покорение
(1937)
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
