На старом пароходе, который вот-вот развалится, служит верзила Билл Старший; однажды к нему приходит письмо с сообщением, что к нему в гости едет его сын (Б.Китон), которого он видел только младенцем. Увидев, что его сын представляет собой нелепое существо вполовину ниже его ростом, отец не смог скрыть своего разочарования.

"Пароходный Билл младший" устраивает на пароходе, куда его приняли служить, аварийные ситуации и лишает отца работы; пытаясь помощь ему бежать из тюрьмы, только ухудшает положение; все попытки понравиться отцу и девушке - дочери владельца богатого парохода, оканчиваются неудачно; и лишь когда начинается ураган, парень показывает, на что он способен...