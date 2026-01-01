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Постер фильма Пароходный Билл младший
7.9
Киноафиша Фильмы Пароходный Билл младший
7.9

Пароходный Билл младший

, 1928
Steamboat Bill, Jr.
США / семейный, драма, комедия / 18+
Постер фильма Пароходный Билл младший
7.9

О фильме

На старом пароходе, который вот-вот развалится, служит верзила Билл Старший; однажды к нему приходит письмо с сообщением, что к нему в гости едет его сын (Б.Китон), которого он видел только младенцем. Увидев, что его сын представляет собой нелепое существо вполовину ниже его ростом, отец не смог скрыть своего разочарования.

"Пароходный Билл младший" устраивает на пароходе, куда его приняли служить, аварийные ситуации и лишает отца работы; пытаясь помощь ему бежать из тюрьмы, только ухудшает положение; все попытки понравиться отцу и девушке - дочери владельца богатого парохода, оканчиваются неудачно; и лишь когда начинается ураган, парень показывает, на что он способен...

В ролях

Бастер Китон
Бастер Китон
William Canfield Jr.
Джон Джеймс Кинг
Том Картер...
Том МакГуайр
J.J. King
Эрнест Торренс
William 'Steamboat Bill' Canfield
Том Льюис
Tom Carter - First and Last Mate
Мэрион Байрон
Kitty King - King's Daughter
James T. Mack
Minister
Ford West
Barber
Режиссер Чарльз "Чак" Резнер
Сценарист Карл Харбо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 5 апреля 1928
Дата выхода
1 июля 1928 Великобритания
9 мая 1928 Дания
17 сентября 1928 Италия
20 мая 1928 США
8 апреля 1970 Франция
Производство Buster Keaton Productions, Joseph M. Schenck Productions
Другие названия
Steamboat Bill, Jr., El héroe del río, Wasser hat keine Balken, Пароходный Билл, Apofoitos kollegiou, Armastus ei tunne piiri, Az ifjabb gőzös, Bill'in Buharlı Gemisi, Buster Keaton - Dampfer-Willis Sohn, Cadet d'eau douce, Capitão Bill, Jr., Cơn Bão, De jonge kapitein, De nieuwe kapitein, De schout bij nacht, El loco Bill, Hans son på galejan, Io... e il ciclone, L'heroi del riu, Laiva-Kalle Nuorempi, Laivakalle nuorempi, Mand over Bord, Marinar de apă dulce, Marinheiro de Encomenda, Marynarz słodkich wód, O Marinheiro de Água Doce, Parobrod Bil mlađi, Parobrod Bil mladji, Plavčík na sladkej vode, Steamboat Bill Junior, Stürmische Zeiten, Wasser hat Balken, Пароплав Білл молодший, キートンの船長(キートンの蒸気船), 船王之子, 船长二世, Steamboat Bill, Junior, Пароход Билл, младший, Пароход Билл-младший, キートンの蒸気船／キートンの船長, Bill del vaporetto, Пароход-Билл, младший, Пароходный Билл, младший, キートンの船長, 스팀보트 빌 주니어

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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