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Сокровище
Награды и номинации фильма Сокровище
Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Сокровище
2009 / США
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7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Номинант
В прокате
Премьеры
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