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Сокровище Сокровище
Киноафиша Фильмы Сокровище Награды и номинации фильма Сокровище
Precious: Based on the Novel Push by Sapphire Сокровище 2009 / США
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Сокровище

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Номинант
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