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Сокровище
Сокровище, 2009: актеры и роли
Precious: Based on the Novel Push by Sapphire
Сокровище
2009 / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Трейлеры
Сокровище, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Дэниелс
Lee Daniels
В ролях
Габури Сидибе
Gabourey Sidibe
Моник
Mo'Nique
Мэрайя Кэри
Mariah Carey
Ленни Кравиц
Lenny Kravitz
Шерри Шеперд
Sherri Shepherd
Нилла Гордон
Стефани Андужар
Амина Робинсон
Amina Robinson
Чайна Лэйн
Ксоша Рокмор
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