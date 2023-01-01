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Сокровище Сокровище
Киноафиша Фильмы Сокровище Сокровище, 2009: актеры и роли
Precious: Based on the Novel Push by Sapphire Сокровище 2009 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Сокровище, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Дэниелс Ли Дэниелс Lee Daniels
В ролях
Габури Сидибе Габури Сидибе Gabourey Sidibe Моник Моник Mo'Nique Мэрайя Кэри Мэрайя Кэри Mariah Carey Ленни Кравиц Ленни Кравиц Lenny Kravitz Шерри Шеперд Sherri Shepherd Нилла Гордон Стефани Андужар Амина Робинсон Amina Robinson Чайна Лэйн Ксоша Рокмор Анджелик Замбрана Angelic Zambrana Ниа Фрэйзер Кимберли Расселл Kimberly Russell Сапфир Sapphire Пола Пэттон Пола Пэттон Paula Patton
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