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За гранью тишины
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Jenseits der Stille / Beyond silence
За гранью тишины
1996 / Германия
7.4
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15
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Рейтинг IMDb: 7.4
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