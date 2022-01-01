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Мертвые души
Киноафиша Фильмы Мертвые души Мертвые души, 1984: актеры и роли
Мертвые души 1984 / СССР
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Мертвые души, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Александр Калягин Александр Калягин Вячеслав Невинный Вячеслав Невинный Vyacheslav Nevinny Юрий Богатырев Юрий Богатырев Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко Владимир Стеклов Владимир Стеклов Юрий Волынцев Тамара Носова Алексей Зайцев Инна Чурикова Инна Чурикова Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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