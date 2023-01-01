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Селина и Жюли совсем заврались
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Celine et Julie vont en bateau
Селина и Жюли совсем заврались
1974 / Франция
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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