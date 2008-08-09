Оповещения от Киноафиши
Другой мужчина

Другой мужчина

Un autre homme 18+
О фильме

Франсуа с подругой Кристиной переезжает в Валле де Жу, отдаленный район кантона Вале. У Франсуа журналистские амбиции, и он находит работу в местной газете, куда пишет о жизни обывателей и о кино. Но сам он о кинематографе ничего не знает, поэтому просто дословно копирует рецензии из влиятельного парижского киножурнала. Правда, высоколобое столичное мнение не нравится главному редактору Франсуа, и газета отказывается от услуг новоявленного критика. Франсуа же, возомнив себя знатоком кино, отправляется в Лозанну, где на пресс-показах знакомится с Розой, журналисткой из авторитетного ежедневного издания «Эпок». Между коллегами завязываются странные и сложные отношения.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 6 мая 2009
Премьера в мире 9 августа 2008
Дата выхода
10 июня 2010 Венгрия
25 сентября 2009 Испания
19 февраля 2010 Канада
6 мая 2009 Франция
15 января 2009 Швейцария
Сборы в мире $18 099
Производство Saga-Productions, Télévision Suisse-Romande (TSR), SRG - SSR
Другие названия
Un autre homme, Another Man, Otro hombre, Człowiek znikąd, Drugi čovek, Egy másik ember, Jiný clovek, Um Outro Homem, Ένας άλλος άντρας, Другой мужчина
Режиссер
Лайонел Байер
В ролях
Робен Харш
Элоди Вебер
Жорж-Анри Депра
Брижит Жордан
Оливиа Сики Трнка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
