Франсуа с подругой Кристиной переезжает в Валле де Жу, отдаленный район кантона Вале. У Франсуа журналистские амбиции, и он находит работу в местной газете, куда пишет о жизни обывателей и о кино. Но сам он о кинематографе ничего не знает, поэтому просто дословно копирует рецензии из влиятельного парижского киножурнала. Правда, высоколобое столичное мнение не нравится главному редактору Франсуа, и газета отказывается от услуг новоявленного критика. Франсуа же, возомнив себя знатоком кино, отправляется в Лозанну, где на пресс-показах знакомится с Розой, журналисткой из авторитетного ежедневного издания «Эпок». Между коллегами завязываются странные и сложные отношения.
СтранаШвейцария
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2008
Премьера онлайн6 мая 2009
Премьера в мире9 августа 2008
Дата выхода
10 июня 2010
Венгрия
25 сентября 2009
Испания
19 февраля 2010
Канада
6 мая 2009
Франция
15 января 2009
Швейцария
Сборы в мире$18 099
ПроизводствоSaga-Productions, Télévision Suisse-Romande (TSR), SRG - SSR
Другие названия
Un autre homme, Another Man, Otro hombre, Człowiek znikąd, Drugi čovek, Egy másik ember, Jiný clovek, Um Outro Homem, Ένας άλλος άντρας, Другой мужчина