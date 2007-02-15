- по мотивам повести Оноре де Бальзака "Герцогиня де Ланже".
Париж, эпоха Реставрации. Генерал Арно де Монриво страстно влюбляется в Герцогиню де Ланже – соблазнительницу, которую забавляет флирт, но которая упорно отвечает генералу отказом. Понимая, что Герцогиня не уступит, генерал принимает решение игнорировать её и строит планы мщения. Во время французской экспедиции французский генерал Арно де Монриво высаживается на одном испанском острове, чтобы восстановить там власть Фердинанда VII. И именно в затерянном на этом острове монастыре он обнаруживает, что сестра Тереза является именно той, которую он разыскивает во всех монастырях Европы и Америки, - Герцогиней де Ланже.
|13 июня 2007
|Бельгия
|28 декабря 2007
|Великобритания
|13 апреля 2008
|Испания
|13 июля 2007
|Италия
|7 сентября 2007
|Канада
|28 марта 2007
|Франция
Когда Арман читает последнее письмо герцогини, на стене видна розетка.