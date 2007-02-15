Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Не стоит трогать топор
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Не стоит трогать топор

Не стоит трогать топор

Ne touchez pas la hache 18+
Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам повести Оноре де Бальзака "Герцогиня де Ланже".

Париж, эпоха Реставрации. Генерал Арно де Монриво страстно влюбляется в Герцогиню де Ланже – соблазнительницу, которую забавляет флирт, но которая упорно отвечает генералу отказом. Понимая, что Герцогиня не уступит, генерал принимает решение игнорировать её и строит планы мщения. Во время французской экспедиции французский генерал Арно де Монриво высаживается на одном испанском острове, чтобы восстановить там власть Фердинанда VII. И именно в затерянном на этом острове монастыре он обнаруживает, что сестра Тереза является именно той, которую он разыскивает во всех монастырях Европы и Америки, - Герцогиней де Ланже.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 15 февраля 2007
Дата выхода
13 июня 2007 Бельгия
28 декабря 2007 Великобритания
13 апреля 2008 Испания
13 июля 2007 Италия
7 сентября 2007 Канада
28 марта 2007 Франция
Сборы в мире $982 795
Производство Pierre Grise Productions, Cinemaundici, Arte France Cinéma
Другие названия
Ne touchez pas la hache, The Duchess of Langeais, Die Herzogin von Langeais, Don't Touch the Axe, I doukissa tou Langeais, Il marchio sulla carne, La duchessa di Langeais, La duchesse de Langeais, La duquesa de Langeais, Langeais hercegnő, Min aggizete to tsekouri, Não Toque no Machado, Não Toquem no Machado, Nesahejte na sekeru, Nie dotykać siekiery, No toques el hacha, Vojvotkinja od Langeaisa, Не трогай топор, ランジェ公爵夫人, 別碰斧頭, 别碰斧子
Режиссер
Жак Риветт
В ролях
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Гийом Депардье
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
13 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

