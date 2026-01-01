Viviane Оливье, разве это не чудесно... Мы стали такими близкими к ним. Мы практически такие же, как они. Посмотри на Гаэтана и Эрмин... это здорово! Я счастлива. Мы нашли истину, знаешь.

[целует его за плечо, но он выглядит грустным]

Viviane Что случилось, Оливье?

Olivier Это наоборот.

Viviane А в чём же противоположность?

Olivier Мы лжем. Как бы Гаэтан ни говорил, мы здесь туристы.

Viviane Что ты имеешь в виду под «туристами»? Я не понимаю, что это должно значить?

[сердито]

Viviane Это отвратительно слышать, как ты говоришь так: ты провёл здесь месяцы с Гаэтаном, и всё... Ты не понимаешь. Ты что, тупой?

Olivier Танцы просты. Смог бы ты поработать с ними?

Viviane Да, безусловно!

Olivier Здесь женщины эксплуатируются ещё сильнее.

[Вивьен начинает думать]

Olivier Знаешь, Вивьен, в обществе Комбугас существуют очень строгие правила.

Viviane То же самое и с нами.

Olivier Это не одно и то же... Мы пытаемся сломать наши правила. Когда они танцуют, это не просто ради удовольствия, а чтобы подчиниться чему-то. Смотри, это кладбище, они танцуют над своими мёртвыми. Мы ищем удовольствие, и, возможно, мир. Им всё равно на это.

Viviane Не знаю, Оливье, но посмотри на этот фестиваль. Все счастливы вместе. Почему мы все понимаем друг друга без слов... как настоящие друзья? Почему это понимание, почему здесь всё так просто, а?

Olivier Ладно. Но это мало значит.

Viviane Ты меня действительно разочаровываешь. Ты такой же, как мой муж.

Olivier Конечно, мы все нравимся друг другу, но на этом всё не заканчивается. Как ты можешь ожидать настоящих отношений между нами, которые ломают наши социальные запреты, и теми, кто живёт в страхе и... и уважает табу?

Viviane Не знаю, но возможно. Мы находим что-то ещё, вот и всё. Разве ты не веришь в таинственные силы?

Olivier О, конечно, очень. Но не так, как они. Для нас это невозможно. Нельзя забыть своё прошлое, Вивьен. Нельзя развеять свою обусловленность. Как только это потеряно, невинность не найдёшь снова. Рай — место с множеством выходов, но без входа... Нет пути назад от знания... Когда падаешь с благодати, вот и всё. Интересно, чтобы найти его снова, не следует ли сделать как раз наоборот того, что мы сделали... Разве не стоит откусить ещё кусочек яблока.