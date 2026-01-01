Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Долина
1 постер
Киноафиша Фильмы Долина

Долина

Vallée, La 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о французских хиппи, отправившихся перенимать обычаи и образ жизни туземцев Новой Гвинеи, попутно разыскивая затерянную долину и ища смысл жизни. В центре истории — богатая молодая парижанка. Устав от столичной жизни, она отправляется на Новую Гвинею в поисках приключений. Она попадает в мир древних верований, галлюциногенных наркотиков и свободной любви в духе 60-х, выбраться из которого оказывается непросто.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 11 июля 1972
Дата выхода
17 апреля 1975 Португалия
11 июля 1972 Франция
30 марта 2023 Чехия
8 октября 1973 Швеция
Производство Les Films du Losange, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC), Circle Associates Ltd.
Другие названия
La vallée, O Vale dos Perdidos, The Valley (Obscured by Clouds), Долина, Dalen, Dolina, El valle, El valle perdido, The Valley, Долината, ラ・ヴァレ
Режиссер
Барбет Шредер
Барбет Шредер
В ролях
Жером Боварле
Моника Жиради
Мишель Готар
Жан-Пьер Кальфон
Валери Лагранж
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Долина
Еще 6.4
Еще (1969)
Досточтимый В. 7.1
Досточтимый В. (2017)
Красная дорога 6.7
Красная дорога (2006)
Тит Андроний 7.1
Тит Андроний (1999)
Полицейская история 6.8
Полицейская история (1975)
Семейный портрет в интерьере 7.4
Семейный портрет в интерьере (1974)
Забриски Пойнт 6.8
Забриски Пойнт (1970)
Бенжамен, или Дневник девственника 6.6
Бенжамен, или Дневник девственника (1968)
Долина пчел 7.2
Долина пчел (1968)
Другой мужчина 6.2
Другой мужчина (2008)
Одинокая белая женщина 6.4
Одинокая белая женщина (1992)
До и после 6.1
До и после (1996)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Viviane Оливье, разве это не чудесно... Мы стали такими близкими к ним. Мы практически такие же, как они. Посмотри на Гаэтана и Эрмин... это здорово! Я счастлива. Мы нашли истину, знаешь.
[целует его за плечо, но он выглядит грустным]
Viviane Что случилось, Оливье?
Olivier Это наоборот.
Viviane А в чём же противоположность?
Olivier Мы лжем. Как бы Гаэтан ни говорил, мы здесь туристы.
Viviane Что ты имеешь в виду под «туристами»? Я не понимаю, что это должно значить?
[сердито]
Viviane Это отвратительно слышать, как ты говоришь так: ты провёл здесь месяцы с Гаэтаном, и всё... Ты не понимаешь. Ты что, тупой?
Olivier Танцы просты. Смог бы ты поработать с ними?
Viviane Да, безусловно!
Olivier Здесь женщины эксплуатируются ещё сильнее.
[Вивьен начинает думать]
Olivier Знаешь, Вивьен, в обществе Комбугас существуют очень строгие правила.
Viviane То же самое и с нами.
Olivier Это не одно и то же... Мы пытаемся сломать наши правила. Когда они танцуют, это не просто ради удовольствия, а чтобы подчиниться чему-то. Смотри, это кладбище, они танцуют над своими мёртвыми. Мы ищем удовольствие, и, возможно, мир. Им всё равно на это.
Viviane Не знаю, Оливье, но посмотри на этот фестиваль. Все счастливы вместе. Почему мы все понимаем друг друга без слов... как настоящие друзья? Почему это понимание, почему здесь всё так просто, а?
Olivier Ладно. Но это мало значит.
Viviane Ты меня действительно разочаровываешь. Ты такой же, как мой муж.
Olivier Конечно, мы все нравимся друг другу, но на этом всё не заканчивается. Как ты можешь ожидать настоящих отношений между нами, которые ломают наши социальные запреты, и теми, кто живёт в страхе и... и уважает табу?
Viviane Не знаю, но возможно. Мы находим что-то ещё, вот и всё. Разве ты не веришь в таинственные силы?
Olivier О, конечно, очень. Но не так, как они. Для нас это невозможно. Нельзя забыть своё прошлое, Вивьен. Нельзя развеять свою обусловленность. Как только это потеряно, невинность не найдёшь снова. Рай — место с множеством выходов, но без входа... Нет пути назад от знания... Когда падаешь с благодати, вот и всё. Интересно, чтобы найти его снова, не следует ли сделать как раз наоборот того, что мы сделали... Разве не стоит откусить ещё кусочек яблока.
[Вивьен уходит]
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше