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Верное сердце
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Coeur fidèle

Верное сердце, 1923

1923 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Мари работает официанткой в харчевне. Она любит портового грузчика Жана, но должна по настоянию приемных родителей выйти замуж за Поля. Девушку насильно увозит Поль, Жан их находит, они дерутся, вмешивается жандарм, Поль его убивает, но виновным признают Жана. Идут годы. Мари стала матерью. Она часто испытывает нужду и голодает, у нее нет даже денег на лекарства для ребенка. Жан, все еще продолжает любить Мари. Они изредка встречаются тайком от мужа. Соседка Мари, молоденькая хромая девушка убивает мужа Мари…

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 1923
Премьера в России 23 ноября 1923
Премьера в мире 23 ноября 1923
Возраст 16+
Режиссер
Жан Эпштейн
В ролях
Леон Мато
Жина Мане
Эдмонд Ван Даэль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Верное сердце 2 постера
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