Шпионы, 1928

После ряда наглых похищений, иногда среди бела дня, государственных секретных документов, правительственные круги в бешенстве и грозят разогнать верхушку охранительных органов. Искать пропавшие документы назначают секретного агента N 326. Он понимает, что выступает против самой искушенной агентурной сети Европы, возглавляемой безжалостным банкиром.



Используя комбинацию технологий и шантажа, главарь имеет заместителей, организовав широкую сеть шпионов в различных структурах, которая включает в себя даже русскую эмигрантку Соню Баранникову. И надо же было такому случиться, что спецагент покорен, подосланной к нему, шпионкой Соней. Девушка тоже влюбилась. Разъяренный главарь пытается запутать спецслужбы и вывести из строя агента N 326, организовав крушение поезда…