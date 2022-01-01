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Шпионы, 1928

1928 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

После ряда наглых похищений, иногда среди бела дня, государственных секретных документов, правительственные круги в бешенстве и грозят разогнать верхушку охранительных органов. Искать пропавшие документы назначают секретного агента N 326. Он понимает, что выступает против самой искушенной агентурной сети Европы, возглавляемой безжалостным банкиром.

Используя комбинацию технологий и шантажа, главарь имеет заместителей, организовав широкую сеть шпионов в различных структурах, которая включает в себя даже русскую эмигрантку Соню Баранникову. И надо же было такому случиться, что спецагент покорен, подосланной к нему, шпионкой Соней. Девушка тоже влюбилась. Разъяренный главарь пытается запутать спецслужбы и вывести из строя агента N 326, организовав крушение поезда…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 22 марта 1928
Возраст 16+
Режиссер
Фриц Ланг
В ролях
Рудольф Кляйн-Рогге
Герда Маурус
Лин Дейерс
Херта фон Вальтер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шпионы 2 постера
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