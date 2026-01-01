Countess Pelagia Walewska Кто вы?

Emperor Napoleon Bonaparte Я — Наполеон!

Countess Pelagia Walewska Наполеон? Какой ещё Наполеон?

Emperor Napoleon Bonaparte Хм? Бонапарт!

Countess Pelagia Walewska Наполеон Бонапарт? Что за имя такое? Какой вы национальности?

Emperor Napoleon Bonaparte Корсиканец по рождению. Француз по выбору. Император по заслугам.

Countess Pelagia Walewska Значит, вы император, да? Император чего?

Emperor Napoleon Bonaparte Император Франции, мадам.

Countess Pelagia Walewska Хи-хи-хи. Значит, вы император Франции. А мой очень хороший друг, Его Величество, король Людовик XVI, отрёкся от престола в вашу честь, полагаю?

Emperor Napoleon Bonaparte В тот момент он этого не знал, но в каком-то смысле — да, мадам.