Постер фильма Покорение
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Покорение

Покорение

Conquest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Покоренный Марией с первой же встречи, французский император Наполеон Бонапарт предпринимает попытки соблазнить ее, но безуспешно. Однако под давлением обстоятельств графиня Валевска соглашается на встречу: политики просят её уступить Бонапарту во имя спасения Польши. К своему удивлению, она находит удовольствие в их союзе и даже счастлива, когда узнает о его разводе с бездетной Жозефиной и о своей беременности. Однако Бонапарт сообщает Марии о невозможности их брака…
Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 22 октября 1937
Дата выхода
22 октября 1937 США
Бюджет $2 732 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Conquest, Maria Walewska, Marie Walewska, Grofica Walewska, María Walewska, Beloved, Contesa Walewska, Gräfin Walewska, Hrabenka Walewská, Kreivitär Walewska, La conquista, Madame Walewska, Maria Valefska, O Romance de Madame Walewska, Pani Walewska, Seifuku, Walewska grófnő, Μαρία Βαλέφσκα, Покорение, 征服
Режиссер
Кларенс Браун
Густав Махаты
В ролях
Грета Гарбо
Грета Гарбо
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Countess Pelagia Walewska Кто вы?
Emperor Napoleon Bonaparte Я — Наполеон!
Countess Pelagia Walewska Наполеон? Какой ещё Наполеон?
Emperor Napoleon Bonaparte Хм? Бонапарт!
Countess Pelagia Walewska Наполеон Бонапарт? Что за имя такое? Какой вы национальности?
Emperor Napoleon Bonaparte Корсиканец по рождению. Француз по выбору. Император по заслугам.
Countess Pelagia Walewska Значит, вы император, да? Император чего?
Emperor Napoleon Bonaparte Император Франции, мадам.
Countess Pelagia Walewska Хи-хи-хи. Значит, вы император Франции. А мой очень хороший друг, Его Величество, король Людовик XVI, отрёкся от престола в вашу честь, полагаю?
Emperor Napoleon Bonaparte В тот момент он этого не знал, но в каком-то смысле — да, мадам.
Countess Pelagia Walewska Этот дом превращается в психушку.
