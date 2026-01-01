Countess Pelagia Walewska
Кто вы?
Emperor Napoleon Bonaparte
Я — Наполеон!
Countess Pelagia Walewska
Наполеон? Какой ещё Наполеон?
Emperor Napoleon Bonaparte
Хм? Бонапарт!
Countess Pelagia Walewska
Наполеон Бонапарт? Что за имя такое? Какой вы национальности?
Emperor Napoleon Bonaparte
Корсиканец по рождению. Француз по выбору. Император по заслугам.
Countess Pelagia Walewska
Значит, вы император, да? Император чего?
Emperor Napoleon Bonaparte
Император Франции, мадам.
Countess Pelagia Walewska
Хи-хи-хи. Значит, вы император Франции. А мой очень хороший друг, Его Величество, король Людовик XVI, отрёкся от престола в вашу честь, полагаю?
Emperor Napoleon Bonaparte
В тот момент он этого не знал, но в каком-то смысле — да, мадам.
Countess Pelagia Walewska
Этот дом превращается в психушку.