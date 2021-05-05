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Черная месса Черная месса
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El Exorcismo de Carmen Farías

Черная месса, 2021

2021 / Мексика
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Фильм ужасов о зловещей семейной тайне
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Черная месса»

«Черная месса» — это уникальный представитель жанра мексиканского хоррора в российском прокате, который в этом году в целом не особо богат на разнообразие. Будет интересен, в первую очередь, поклонникам классических фильмов ужасов, а также тем, кто считает себя настоящим ценителем и любителем современного кино.

Режиссером фильма стал мексиканец Родриго Фьяллега, для которого «Черная месса» – всего лишь третья работа в кино. Тем не менее, Фьяллега уже точно знает, о чем он хочет снимать — как первая, так и вторая его картины сняты в жанре хоррор. По всей видимости, постановщик очень увлечен темой сверхъестественного и намерен раскрыть ее в своем творчестве.

Продюсером и сценаристом «Черной мессы» выступил Моло Алькосер Делано, который также является большим поклонником ужастиков. Делано пишет скрипты уже более семи лет, его дебютной работой в кино стала картина под названием «Разбойник», которая вышла в далеком 2013-м году.

Главную женскую роль в «Черной мессе» сыграла широко известная в Мексике актриса Камила Соди. Для многих она в первую очередь звезда телевизионных мыльных опер — «Любовь всей моей жизни», «Не отпускай меня», «Невинность», «Леди из пороха» и многих других. Кроме того, Соди сыграла в драме «Строптивая девчонка».

Главную мужскую роль в картине исполнил Хуан Пабло Кастанеда, мексиканский актер, известный преимущественно по культовому нетфликсовскому шоу «Восьмое чувство». Кроме того, Кастанеда играл в некоторых эпизодах шоу «Медработники» и «Романовы».

Оператором фильма «Черная месса» выступила Каролина Коста, которая несколько лет назад работала над картиной «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук. Напомним, что в свое время «Хрусталь» был направлен от республики на соискание высшей премии американских киноакадемиков.

Известно, что международная премьера «Черной мессы» прошла в рамках Arrow Video FrightFest 2021, который проходил в середине лета текущего года в британской столице. Картина не получила никаких наград, но была довольно тепло встречена зрителями.

Оригинальное название фильма можно перевести как «Экзорцизм Кармен Фариас». Оно существенно отличается от того, что предлагают нам российские прокатчики. Важно не путать данную картину с другой «Черной мессой», вышедшей на экраны в конце 2015-го года. Тот фильм был американского производства и разворачивался в жанре криминальной драмы.

Прокатом «Черной мессы» в России занимается компания World Pictures, которая в свое время выпустила на широкие экраны такие ленты, как «Одни дома», «Ловец снов», «Паранормальные», Не так давно сотрудники World Pictures также подарили нам гей-драму «Супернова».

Западные пользователи «Черную мессу» не особо оценили, на сайте Imdb его рейтинг составляет всего 3,8 из 10 возможных, что соответствует в целом негативной оценке картины.

Вернувшись после смерти матери в дом детства, журналистка Кармен открывает фамильную тайну, которую её семья хранила поколениями.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 5 мая 2021
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Родриго Фьяллега
Родриго Фьяллега
В ролях
Камила Соди
Камила Соди
Хуан Карлос Коломбо
Хуан Карлос Коломбо
Хуан Пабло Кастанеда
Хуан Пабло Кастанеда
Ана Сильвия Гарса
Ана Сильвия Гарса
Люси Паэс
Люси Паэс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная месса 4 постера
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Черная месса смотреть онлайн

Черная месса
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Наша рецензия
У журналистки Кармен Фариас (Камила Соди) умирает мама. В наследство она получает давно заброшенный дом, оставшийся еще от бабушки. Вместе с мужем (Хуан Пабло Кастанеда) и собакой Кармен отправляется привести жилье в порядок, чтобы выставить на продажу. Дом, надо сказать, красивый, обвитый плющом, в стиле модерн — вроде особняка Кшесинской в Петербурге, — но внутри скрипучие полы, крутые лестницы, мрачные комнаты и совсем уж жутковатый портрет бабушки над камином. Прямо как в…
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