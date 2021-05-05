Черная месса, 2021

5 причин посмотреть фильм «Черная месса»

«Черная месса» — это уникальный представитель жанра мексиканского хоррора в российском прокате, который в этом году в целом не особо богат на разнообразие. Будет интересен, в первую очередь, поклонникам классических фильмов ужасов, а также тем, кто считает себя настоящим ценителем и любителем современного кино.

Режиссером фильма стал мексиканец Родриго Фьяллега, для которого «Черная месса» – всего лишь третья работа в кино. Тем не менее, Фьяллега уже точно знает, о чем он хочет снимать — как первая, так и вторая его картины сняты в жанре хоррор. По всей видимости, постановщик очень увлечен темой сверхъестественного и намерен раскрыть ее в своем творчестве.

Продюсером и сценаристом «Черной мессы» выступил Моло Алькосер Делано, который также является большим поклонником ужастиков. Делано пишет скрипты уже более семи лет, его дебютной работой в кино стала картина под названием «Разбойник», которая вышла в далеком 2013-м году.

Главную женскую роль в «Черной мессе» сыграла широко известная в Мексике актриса Камила Соди. Для многих она в первую очередь звезда телевизионных мыльных опер — «Любовь всей моей жизни», «Не отпускай меня», «Невинность», «Леди из пороха» и многих других. Кроме того, Соди сыграла в драме «Строптивая девчонка».

Главную мужскую роль в картине исполнил Хуан Пабло Кастанеда, мексиканский актер, известный преимущественно по культовому нетфликсовскому шоу «Восьмое чувство». Кроме того, Кастанеда играл в некоторых эпизодах шоу «Медработники» и «Романовы».