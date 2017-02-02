Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната 213
Киноафиша Фильмы Комната 213
Rum 213

Комната 213, 2017

2017 / Швеция
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 октября 2021
Премьера в мире 2 февраля 2017
Возраст 12+
В ролях
Анки Лиден
Элла Фогельстрём
Лисетт Паглер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Комната 213 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши