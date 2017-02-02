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Комната 213
Rum 213
Комната 213, 2017
2017 / Швеция
4.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
ужасы
детектив
приключения
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4.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
26 октября 2021
Премьера в мире
2 февраля 2017
Возраст
12+
В ролях
Анки Лиден
Элла Фогельстрём
Лисетт Паглер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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