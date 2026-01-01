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Постер фильма Новолуние
7.0
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7.0

Новолуние

, 1940
New Moon
США / мюзикл, мелодрама, приключения / 18+
Постер фильма Новолуние
7.0

О фильме

Однажды герцог отправляется путешествовать в Новый Орлеан. Там он встречает Марианну и между ними вспыхивает любовь с первого взгляда. В районе караибских островов на их корабль нападают пираты...

В ролях

Жанетт МакДональд
Marianne de Beaumanoir
Нельсон Эдди
Charles
Мэри Боланд
Valerie de Rossac
Джордж Зукко
Vicomte Ribaud
Грант Митчел
Governor of New Orleans
Стэнли Филдс
Tambour
Дик Пурселл
Alexander
Х. Б. Уорнер
Father Michel
Джон Мильян
Pierre Brugnon
Иван Ф. Симпсон
Guizot
Режиссер Роберт З. Леонард, В.С. Ван Дайк
Сценарист Оскар Хаммерстайн II, Frank Mandel, Laurence Schwab, Жак Девал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 28 июня 1940
Дата выхода
9 декабря 1948 СССР
28 июня 1940 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
New Moon, L'île des amours, Lua Nova, Nymånen, De liefde van Marianne, Liefdeseiland, Lover Come Back, Luna llena, Luna nueva, Luna nuova, Nów, To kainourgio feggari, Újhold, Uusikuu, Το καινούργιο φεγγάρι, Новолуние, Таинственный беглец, ニュー・ムーン（1940）

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Charles Duc de Villiers Гнев делает вас очень обаятельной, мадемуазель.
Marianne de Beaumanoir Покровительственный тон делает вас очень скучным, мсье.

Отзывы о фильме

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