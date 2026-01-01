New Moon, L'île des amours, Lua Nova, Nymånen, De liefde van Marianne, Liefdeseiland, Lover Come Back, Luna llena, Luna nueva, Luna nuova, Nów, To kainourgio feggari, Újhold, Uusikuu, Το καινούργιο φεγγάρι, Новолуние, Таинственный беглец, ニュー・ムーン（1940）
Рейтинг фильма
7.0
Оцените14 голосов
6.6IMDb
Цитаты
Charles Duc de VilliersГнев делает вас очень обаятельной, мадемуазель.
Marianne de BeaumanoirПокровительственный тон делает вас очень скучным, мсье.
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