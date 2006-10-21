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Фильмография
Николай Досенко
Nikolai Dosenko
Киноафиша
Персоны
Николай Досенко
Николай Досенко
Nikolai Dosenko
Дата рождения
3 декабря 1921
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 октября 2006
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
Майская ночь, или утопленница
(1952)
4.8
Последний гейм
(1981)
Фильмография Николай Досенко
4.8
Последний гейм
Posledniy geym
драма
1981, СССР
7.1
Майская ночь, или утопленница
Maiskaya noch, ili utoplennitsa
комедия, фэнтези
1952, СССР
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