В связи с участившимися случаями изнасилований гражданских лиц военнослужащими удаленных гарнизонов Амазонии, капитан Пантоха, при соблюдении строгой секретности, займется организацией Службы Визитов по доставке проституток для бойцов, несущих службу в джунглях.
Работа этой секс-службы будет стимулировать укрепление боеспособности и повышение морального духа военнослужащих. Капитан Пантоха лично займется отбором, проверкой и обучением кадров для этой ответственной работы. Важные пометки: Несмотря на моральную устойчивость офицера Пантохи, рекомендуется дополнительный контроль в связи с особой спецификой задания. .
|30 июня 2000
|Испания
|29 ноября 2002
|Италия
|1 января 1999
|Перу
|27 сентября 2002
|США