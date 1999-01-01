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Постер фильма Сексназ капитана Пантохи
7.0
Киноафиша Фильмы Сексназ капитана Пантохи
7.0

Сексназ капитана Пантохи

, 2000
Pantaleon y las visitadoras
Перу, Испания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Сексназ капитана Пантохи
7.0

Причины посмотреть

О фильме

По роману Марио Варгаса Льосы "Рота добрых услуг"

В связи с участившимися случаями изнасилований гражданских лиц военнослужащими удаленных гарнизонов Амазонии, капитан Пантоха, при соблюдении строгой секретности, займется организацией Службы Визитов по доставке проституток для бойцов, несущих службу в джунглях.

Работа этой секс-службы будет стимулировать укрепление боеспособности и повышение морального духа военнослужащих. Капитан Пантоха лично займется отбором, проверкой и обучением кадров для этой ответственной работы. Важные пометки: Несмотря на моральную устойчивость офицера Пантохи, рекомендуется дополнительный контроль в связи с особой спецификой задания. .

В ролях

Сальвадор дель Солар
Pantaleón Pantoja
Энджи Сепеда
Colombiana
Пилар Бардем
Chuchupe
Моника Санчес
Pochita
Татьяна Астенго
Pechuga
Джанфранко Бреро
General Collazos
Gustavo Bueno
Coronel López
Карлос Каниовски
Padre Beltrán
Sergio Galliani
Teniente Bacacorzo
Pold Gastello
Chupito
Режиссер Франсиско Ломбарди
Сценарист Enrique Moncloa, Giovanna Pollarolo, Марио Варгас Льоса
Композитор Бинхен Мендисабаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Перу / Испания
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 2 мая 2002
Премьера в мире 1 января 1999
Дата выхода
30 июня 2000 Испания
29 ноября 2002 Италия
1 января 1999 Перу
27 сентября 2002 США
MPAA R
Сборы в мире $38 380
Производство América Producciones, Inca Films S.A., Tornasol Films
Другие названия
Pantaleón y las visitadoras, Captain Pantoja and the Special Services, A Pantaleón és a hölgyvendégek, Pantaleão e as Visitadoras, Pantaleon e le visitatrici, Pantaleon i wizytantki, Сексназ капитана Пантохи, 庞达隆上尉与劳军女郎, 潘上尉与劳军女郎

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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