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Постер фильма Казанова
7.1
Киноафиша Фильмы Казанова
7.1

Казанова

, 1927
Casanova
Франция, Германия / биография, драма / 18+
Постер фильма Казанова
7.1

В ролях

Иван Мозжухин
Casanova
Сюзанна Бьянчетти
Catherine II
Диана Каренне
Maria Mari, Duchess de Lardi
Дженни Юго
Thérèse
Рина Де Лигуоро
Corticelli
Нина Кошец
Countess Vorontzova
Olga Day
Lady Stanhope
Paul Guidé
Gregori Orloff
Albert Decoeur
Duke of Bayreuth
Carlo Tedeschi
Menucci
Режиссер Александр Волков
Сценарист Норберт Фальк, Иван Мозжухин, Александр Волков, Ной Блох, Грегор Рабинович
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 13 сентября 1927
Дата выхода
2 января 1928 Великобритания
8 октября 1927 Испания
6 февраля 1928 Португалия
16 февраля 1929 США
23 декабря 1927 Франция
Производство Ciné-Alliance, Deulig Europa-Produktion, Société des Cinéromans
Другие названия
Casanova, Prince of Adventurers, Casanova szerelmei, Casanova, o Galante Aventureiro, Casanova, the Prince of Adventure, Kazanovas, The Loves of Casanova, The Prince of Adventurers, Καζανόβας, Казанова, Casanova, el galante aventurero

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 15 декабря 2022

Отзывы о фильме

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