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LOL (ржунимагу) - фрагмент фильма 2
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LOL (ржунимагу). Фрагмент фильма 2

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Дата публикации: 20 августа 2009
LOL (ржунимагу) – LOL? Это значит — Laughing Out Loud, "смешно" — на языке Интернета. И так друзья пятнадцатилетней Лолы зовут ее. Однако, когда Лола приходит в первый день занятий в свой предпоследний класс, ей не до смеха. Артюр, ее друг, ранит ее, признавшись, что изменял ей летом. И у ее приятелей просто дар всё усложнять. Совсем, как у ее матери Анн, с которой стало просто невозможно разговаривать, и не только потому, что она не знает значения LOL. То, что ее родители развелись — это одно. То, что Анн обращается со своей дочерью-подростком как с ребенком и лжет ей в главном, например, что она тайком встречается со своим бывшим мужем и что к ней клеится полицейский — это другое дело.Со своей стороны, Анн спрашивает себя, что могло случиться с ее нежной маленькой девочкой. Переходя от нежности к грубости, отношения мачки-дочери переполнены любовью и LOL.
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