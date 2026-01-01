Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Друзья и враги Америки
1 постер
Киноафиша Фильмы Друзья и враги Америки

Друзья и враги Америки

Let Freedom Ring 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Владелец железной дороги Джим Нокс готов пойти на все, лишь бы заполучить новые земли. На пути зарвавшегося бизнесмена становится недавно приехавший в город Стив Логан....
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 24 февраля 1939
Дата выхода
3 февраля 1953 СССР
24 февраля 1939 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Let Freedom Ring, Dal a szabadságról, Direito à Vida, El gran enemigo, Frihedens sang, Frihetens sång, Il grande nemico, Le flambeau de la liberté, Na ringu života, O prodotis, O Trovador da Liberdade, Rivalen, Song of the Plains, Song of the West, The Dusty Road, Vapauden laulu, Друзья и враги Америки
Режиссер
Джек Конуэй
В ролях
Виктор МакЛаглен
Вирджиния Брюс
Нельсон Эдди
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Друзья и враги Америки
Майские дни 7.2
Майские дни (1937)
Строптивая Мариетта 7.1
Строптивая Мариетта (1935)
Призрак Оперы 6.9
Призрак Оперы (1943)
Новолуние 7.0
Новолуние (1940)
Девушка Золотого Запада 6.4
Девушка Золотого Запада (1938)
Веселая вдова 7.1
Веселая вдова (1934)
Звезда родилась 7.6
Звезда родилась (1937)
Рекламисты 7.0
Рекламисты (1947)
Мы незнакомы, когда встречаемся 7.1
Мы незнакомы, когда встречаемся (1960)
Джулия плохо себя ведет 6.9
Джулия плохо себя ведет (1948)
Оклеветанная 7.9
Оклеветанная (1936)
Потомство дракона 6.0
Потомство дракона (1944)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Maggie Adams У тебя полно денег, да?
Jim Knox Ооо, я держу их в бочках.
Maggie Adams Тогда почему ты ходишь и грабишь бедных, крадёшь их землю и выжегаешь их? Если ты такой богатый человек, почему ты вор?
Jim Knox Откуда я — меня вора не называют, меня называют «финансистом».
Maggie Adams А из какой ты страны?
Jim Knox Это не страна, это улица. Уолл-стрит.
Maggie Adams Ну, этой улицы недостаточно, чтобы управлять страной, мистер Нокс. Ты купил шерифа и суды, у тебя все деньги мира. Но у тебя не хватает сил выиграть, потому что есть нечто сильнее тебя.
Jim Knox Правда? И что же это, если не секрет?
Maggie Adams Честные люди. И им нужно только, чтобы кто-то показал, как бороться, и тогда их никто не одолеет.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше