Maggie Adams
У тебя полно денег, да?
Jim Knox
Ооо, я держу их в бочках.
Maggie Adams
Тогда почему ты ходишь и грабишь бедных, крадёшь их землю и выжегаешь их? Если ты такой богатый человек, почему ты вор?
Jim Knox
Откуда я — меня вора не называют, меня называют «финансистом».
Maggie Adams
А из какой ты страны?
Jim Knox
Это не страна, это улица. Уолл-стрит.
Maggie Adams
Ну, этой улицы недостаточно, чтобы управлять страной, мистер Нокс. Ты купил шерифа и суды, у тебя все деньги мира. Но у тебя не хватает сил выиграть, потому что есть нечто сильнее тебя.
Jim Knox
Правда? И что же это, если не секрет?
Maggie Adams
Честные люди. И им нужно только, чтобы кто-то показал, как бороться, и тогда их никто не одолеет.