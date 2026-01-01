Maggie Adams У тебя полно денег, да?

Jim Knox Ооо, я держу их в бочках.

Maggie Adams Тогда почему ты ходишь и грабишь бедных, крадёшь их землю и выжегаешь их? Если ты такой богатый человек, почему ты вор?

Jim Knox Откуда я — меня вора не называют, меня называют «финансистом».

Maggie Adams А из какой ты страны?

Jim Knox Это не страна, это улица. Уолл-стрит.

Maggie Adams Ну, этой улицы недостаточно, чтобы управлять страной, мистер Нокс. Ты купил шерифа и суды, у тебя все деньги мира. Но у тебя не хватает сил выиграть, потому что есть нечто сильнее тебя.

Jim Knox Правда? И что же это, если не секрет?