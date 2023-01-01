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Пламя и Цитрон
Пламя и Цитрон, 2008: актеры и роли
Flammen & Citronen
Пламя и Цитрон
2008 / Дания / Чехия / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Пламя и Цитрон, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оле Кристиан Мадсен
Ole Christian Madsen
В ролях
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Стине Стенгаде
Петер Мигинд
Милле Лехфелдт
Кристиан Беркель
Christian Berkel
Ханнс Зишлер
Клаус Риис Остергард
Флемминг Эневолд
Хенрик Яндорф
Henrik Jandorf
Ханс Хенрик Клеменсен
Hans Henrik Clemensen
Ян Зуска
Jan Zuska
Ларс Миккельсен
Lars Mikkelsen
Еспер Кристенсен
Jesper Christensen
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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