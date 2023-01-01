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Пламя и Цитрон Пламя и Цитрон
Киноафиша Фильмы Пламя и Цитрон Пламя и Цитрон, 2008: актеры и роли
Flammen & Citronen Пламя и Цитрон 2008 / Дания / Чехия / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Пламя и Цитрон, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оле Кристиан Мадсен Ole Christian Madsen
В ролях
Туре Линдхардт Thure Lindhardt Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Стине Стенгаде Петер Мигинд Милле Лехфелдт Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel Ханнс Зишлер Клаус Риис Остергард Флемминг Эневолд Хенрик Яндорф Henrik Jandorf Ханс Хенрик Клеменсен Hans Henrik Clemensen Ян Зуска Jan Zuska Ларс Миккельсен Ларс Миккельсен Lars Mikkelsen Еспер Кристенсен Jesper Christensen
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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