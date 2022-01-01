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Артефакт Артефакт
Киноафиша Фильмы Артефакт Артефакт, 2009: актеры и роли
Артефакт 2009 / Россия
4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Артефакт, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Соколов Андрей Соколов
В ролях
Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Александр Лазарев мл Александр Лазарев мл Валерий Николаев Валерий Николаев Алексей Панин Алексей Панин Ксения Собчак Ксения Собчак Гарик Харламов Гарик Харламов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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