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Чудак-человек Чудак-человек
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Chudak-chelovek

Чудак-человек, 1962

1962 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Первое, что довелось увидеть в своем кабинете новому управляющему «Заготскотконторы» Максиму Меже - это поросенок, зажаренный с румяной корочкой и с бумажной ленточкой в зубах. А на ней надпись: 'На новом жизни рубеже - привет товарищу Меже'. А в это самое время в квартире Максима стали появляться гости с подарками... Так ознаменовали подхалимы и жулики, засевшие в 'Заготскотконторе', приход на работу нового управляющего. Но договориться с Межой подобным образом оказалось невозможным, он был неподкупным, 'чудаком'. Тогда жулики решили избавиться от него - посыпались доносы, анонимки, клевета. Но все оказалось напрасным. 'Чудак-человек' с помощью честных сотрудников конторы раскрыл жульнические операции проходимцев и отдал их под суд.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 29 октября 1962
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Кочетов
В ролях
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Светлана Живанкова
Аркадий Трусов
Любовь Малиновская
Григорий Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудак-человек 1 постер
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Чудак-человек
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