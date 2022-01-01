Чудак-человек, 1962

Первое, что довелось увидеть в своем кабинете новому управляющему «Заготскотконторы» Максиму Меже - это поросенок, зажаренный с румяной корочкой и с бумажной ленточкой в зубах. А на ней надпись: 'На новом жизни рубеже - привет товарищу Меже'. А в это самое время в квартире Максима стали появляться гости с подарками... Так ознаменовали подхалимы и жулики, засевшие в 'Заготскотконторе', приход на работу нового управляющего. Но договориться с Межой подобным образом оказалось невозможным, он был неподкупным, 'чудаком'. Тогда жулики решили избавиться от него - посыпались доносы, анонимки, клевета. Но все оказалось напрасным. 'Чудак-человек' с помощью честных сотрудников конторы раскрыл жульнические операции проходимцев и отдал их под суд.