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Крис Кэттэн
Крис Кэттэн
Chris Kattan
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Крис Кэттэн
Chris Kattan
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Дата рождения
19 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
166 см
Биография Криса Кэттэна
Родился 19 октября 1970 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Криса Кэттэна
Любовь и слава
комедия
2017, США
3.0
Ночь в супермаркете
боевик, комедия, семейный, анимация
2012, США
5.0
Пушки, телки и азарт
триллер, криминал
2011, США
6.0
Потерянные
комедия
2010, США
2.0
Голливуд для начинающих
комедия
2010, США
4.0
Нэнси Дрю
семейный, мистика, триллер
2007, США
7.0
Миллион на Рождество
семейный, комедия
2007, США / Канада
5.0
Санта-киллер
ужасы, комедия, фэнтези
2005, Канада
5.0
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